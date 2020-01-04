İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

Çin veya Almanya menşeli bazı laminat parke ithalatında dampinge karşı önlemlerin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Ticaret Bakanlığının, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin veya Almanya menşeli bazı laminat parke ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin uygulanmasının devamı kararlaştırıldı.

Diğer tebliğlerle de Çin menşeli bazı alüminyumdan ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemler ile Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılar ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamı kararı alındı.