İthalatta haksız rekabetin önlenmesi

ABD menşeli "pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) ve Çin menşeli "sodyum formiat"ın da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin süresi 2021 yılının ilk yarısında dolacak.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğle, 2020'nin ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2021'in ilk yarısında sona erecek dampinge karşı önlemler ilan edildi.

Buna göre, ABD menşeli "pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), Çin menşeli "sodyum formiat", "yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)", "suni ve sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü"nün de aralarında yer aldığı bazı eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde süresi dolacak.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Dampinge karşı kesin önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden en geç 3 ay önce, ilgili kuruluşların nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları bulunuyor. Yürürlükten kaldırılan ve yürürlüğü sona erecek önlemler Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile duyuruluyor.