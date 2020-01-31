İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği - Son Dakika
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İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği

6 saat önce

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri belirlendi.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği, System.String[]

Bazı ürünlerin ithalatında uygulanan damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD ve Kanada menşeli "yönlendirilmiş lifli levha" ile Çin ve Tayvan menşeli "cırtbant" ve "cırtbant bileşenleri"ne karşı uygulanan dampinge karşı önlemler 13 Kasım 2019 itibarıyla sona erdi.

ABD, Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya ve İsrail menşeli bazı kağıt, plastik kauçuk, cam, metal ürünlerle elektrikli makine ve cihazlara yönelik dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri de nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda 10 Temmuz ile 18 Kasım arasında belirlenen tarihlerde son bulacak.

Önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce söz konusu ürünlerin yerli üreticileri, "https://www.ticaret.gov.tr/" adresi üzerinden nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabilecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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