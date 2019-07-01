İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği yürürlükte

Bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımı ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

Bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımı ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

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