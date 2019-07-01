Son Dakika Haberleri: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği yürürlükte
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İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği yürürlükte

2 saat önce

Bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımı ile kullanım usul ve esasları belirlendi.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği yürürlükte, System.String[]
Bazı kimyasallar ve akümülatörlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımı ile kullanım usul ve esasları belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:43 
kimyasal, Ekonomi
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