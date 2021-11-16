İTHİB'den Yünsa'ya ihracat altın ödülü - Son Dakika

Yünsa, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 2020 yılındaki ihracat performansından dolayı altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok yerindeki ofis ve acenteleriyle 50'yi aşkın ülkeye ihracat yapan ve Türkiye yünlü kumaş ihracatının lideri olan Yünsa, geçen yıl da salgına rağmen üretiminin yarısından fazlasını ihraç etmeyi başardı. Yünsa, bu ihracat performansıyla, İTHİB tarafından verilen İhracata Değer Katanlar Ödülleri'nde altın ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, Yünsa'nın yüksek ihracat gücünün Türk ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Yenilikçi ürünlerimizle ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil ediyoruz. İTHİB'in İhracata Değer Katanlar Ödül Töreni'nde Yünsa'ya da altın ödülün verilmesi bizleri motive etti. Bizi ödüle değer gören İTHİB Yönetim Kurulu'na ve değerli üyelere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle Türkiye yünlü kumaş ihracatının lider firması olarak bayrağımızı dünyanın her yerine taşımaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki Yünsa'nın yazdığı başarı hikayesi başka yerli markalarımıza da örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın moda başkentleri Yünsa ile çalışıyor

Mustafa Sürmegöz, Avrupa'nın en büyük entegre dokuma kumaş üreticisi olduklarını belirtti.

Yıllık 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretme ve 10 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren Sürmegöz, uluslararası büyük moda markalarının kumaş tedarikçisi olarak üst segment ve yenilikçi ürünlerle Türkiye'yi dünyada başarılarıyla temsil eden milli markaların başında geldiklerini ifade etti.

Sürmegöz, şunları kaydetti:

"Son olarak normalleşmenin hızlanmasıyla Türk kumaşlarını Avrupa'nın en önemli fuarlarında sektör temsilcileri ile buluşturmaya devam ediyoruz. İngiltere, Almanya ve ABD'de satış ofislerimiz bulunuyor. En önemli ihracat pazarlarımız arasında Almanya, İsveç, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi ülkeler yer alıyor. Avrupa dışında ABD, Japonya, Çin ve Güney Kore de önemli pazarlarımız arasında yer alıyor."