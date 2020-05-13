İTHİB/Öksüz: Maske ve önlükte ihracat potansiyeli yaratabiliriz

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, tıbbi maske, çok kullanımlık maske – önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretiminin bir bölümünü ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeli yaratılabileceğini söyledi.

Dokuma, örme, triko ve dokunmamış kumaşlardan çok kullanımlık maske üretim standartları Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, TSE, İTHİB ile gerçekleştirilen ortak çalışmalarla belirlendi.

Öksüz belirlenen standartlar ve ihracatın serbest bırakılmasına ilişkin şunları söyledi:

"İTHİB olarak çok kullanımlık maske standartların belirlenmesine yönelik çalışmalarda ortak olarak yer aldık, ülkemiz Fransa ve İspanya 'dan sonra bu standartları belirleyen üçüncü ülke oldu.

"Ülkemiz ihracatına en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olarak çok kullanımlık maske ihracatı konusunda Ticaret Bakanlığımızla yoğun mesai harcadık. Hazırladığımız raporlarda bu alanda kapasitemizin sadece yüzde 5'ini kullanarak ayda 650 milyon adet çok kullanımlık maske üretim kapasitesine ulaşacağımızı bildirdik.

"Halkımızın ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tıbbi maske, çok kullanımlık maske – önlük gibi medikal tekstil ürünleri üretimimizin sadece bir kısmını ihraç ederek 5 milyar doların üzerinde bir ihracat potansiyeli yaratabiliriz.

"Çok kullanımlık maske ihracatındaki yasak nedeniyle firmalarımız yurt dışından gelen siparişleri ihracata çeviremiyor ve müşteri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyordu.

"Yasak kararının kaldırılmasıyla tüm bu olumsuzluklar da ortadan kalkmış oldu." (Fotoğraflı)