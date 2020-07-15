İTHİB ve EGD'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

İTHİB ve EGD'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz gecesi milletimizin eşi benzeri görülmemiş mücadelesiyle defedilen hain darbe girişimini unutmuyoruz. Canını hiçe sayarak şehitlik mertebesine ulaşan vatandaşlarımıza ve gazilerimize bir kez daha minnetimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öksüz, Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün, yapılan tüm operasyonlara rağmen vakur bir duruş sergileyerek azimle üretmeye ve Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğini ifade etti.

"İhanet çetesi asla unutulmamalı"

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada ise 15 Temmuz'da, Türk tarihinin en karanlık, en alçakça ihanetinin yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, "15 Temmuz bu kara sayfanın yanında 83 milyon vatandaşın birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösterdiği, vatanı ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmediği bir şanlı kahramanlık destanına da sahne olmuştur. Ülkemizin en önemli değerlerinden olan, kardeşlik, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularını tüm dünyaya gösterdik." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz ihanetinin ve ülke içine sızan FETÖ ihanet çetesinin asla unutulmaması gerektiği dile getirilen açıklamada, "21. yüzyılın gördüğü en büyük kahramanlık destanı yazan Türk milletine şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Milletimizin ve meslektaşlarımızın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü içtenlikle kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTHİB ve EGD'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika Ekonomi
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