Üye Girişi
İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama - Son Dakika

İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama

18.09.2021 18:18
İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ihracatçılara verdiği müjdeleri, tekstil sektörünü ihracat hedeflerine daha çok yaklaştıracak reformlar olarak gördüklerini ifade etti.

İTHİB açıklamasında görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu müjdeleri tekstil sektörümüzü ihracat hedeflerine daha çok yaklaştıracak reformlar olarak görüyoruz. İhracatçılarımızın finansman sorununun 'İhracatı Geliştirme Fonu' ile çözüme kavuşturulması, Eximbank'ın yeniden yapılandırılması, İstanbul'a bir fuar merkezi kazandırılması ve ülkemizin uzak ülkelere ilişkin yeni ihracat stratejisi; tekstil sektörümüzü hedeflerine daha çok yaklaştıracaktır. Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün, küresel ölçekte daha çok pay almasını sağlayacak bu reformlar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ve TİM Başkanımız İsmail Gülle'ye teşekkürlerimizi sunuyorum ve tekstil sektörüne hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatı geliştirme fonu sektör için çok önemli"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) açıklamasında görüşlerine yer verilen İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak ise "İhracatı geliştirme fonu sektör için çok önemli. Burada en önemli nokta ihracatı geliştirme fonunun kaynağının sürdürülebilir ve yeterli olması. Buraya aktarılacak kaynaklarla ilgili çalışmalar var ancak devlet tarafından daha da desteklenip bu fonun artırılması lazım ki ihracatçılara daha iyi hizmet edilebilsin. Sadece ihracata yönelik olması ve teminat sorununu çözen bir yaklaşım olması çok çok önemli. Umarız ki başladıktan sonra kaynakları da artırılarak uzun yıllar ihracatçıyı destekleyecek bir yapı oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Fuar merkezi için altyapı çalışmalarının başlamış olmasının çok önemli olduğunu aktaran Şenocak, şunları kaydetti:

"Umarız ki hızlı bir şekilde hayata geçer. Burada TİM'in de destekleriyle büyük bir proje yapılabilir. Hem alanın büyük tutulmasının hem de tümüyle yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzü açması ile inanıyorum ki bu da gerçekleşecektir. Güzel ve büyük bir proje yapılması halinde Türkiye'nin uzun vadede fuar ihtiyacını karşılar ki İstanbul'a bir alanın yeterli olacağını düşünmüyorum.

Mutlaka Anadolu yakasına fuar merkezinin farklı bir konsepti yapılması gerekir. Türkiye ve İstanbul birkaç fuar merkezini kaldırabilecek kapasitede. Bu projeden sonra Türkiye'de ihracata yönelik iç fuarların da daha iyi desteklenmesi lazım. Yabancıları ülkemize çekmemiz gerekiyor daha çok başka ülkelerde gidip ürünlerimizi pazarlamak yerine bizim ürettiğimiz yerde pazarlanması çok çok önemli."

Şenocak, 8 bin kilometre menzili hedef olan uzak ülkeler stratejisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kulandı:

"Devletin desteği ve strateji bu konuda büyük önem taşıyor. Bunun da yapılabilmesi için şartlar belli. Bu konuyla ilgili önemli olan noktalar; küçük ihracatçıları ve KOBİ'leri buralara taşımak ve lojistik merkezleri. Özellikle Afrika'da ayakkabı sektörümüz için büyük potansiyeller var bunları değerlendirmemiz lazım. Biz de TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak KOBİ'lerin uzak ülkelerle çalışabilmeleri için önlerini açacak çalışmalar yapmalıyız bunu da devletin aldığı kararlar çerçevesinde daha sürdürülebilir ve etkili şekilde yapacağız.

Eximbank imkanları zaten ihracatçılar için çok önemli. Eximbank yönetiminin farklı bir yapıya evrilerek burada ihracatçıların daha ağırlıklı söz sahibi olması lazım çünkü orada yapılacak işlemlerde veya açılan kredilerde devleti zarara uğratmayacak bazı risklerin alınması gerekebiliyor. Bürokratik yapıdan biraz daha özel sektör formatında bir yapıya kavuşması ve kaynağının mutlaka artırılması ihracatın artışı için büyük önem taşıyor."

cumhurbaşkanı, Ahmet Öksüz, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı 19:03 Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi 18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi Freni boşalan otomobili, başka araca çarpmak üzereyken araya girerek durdurdular 18:41 Freni boşalan otomobili, başka araca çarpmak üzereyken araya girerek durdurdular
Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı 18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı Son Dakika! Beşiktaş'ın kadrosu yenilendi! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler 18:00 Son Dakika! Beşiktaş'ın kadrosu yenilendi! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir 17:41 Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti 17:04 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:59 Son Dakika! Beşiktaş'ın kadrosu yenilendi! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu İstanbul'da beklenen yağış başladı, bazı ilçeleri dolu vurdu         
19:16
DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu         
19:01
Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi         
18:44
"Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti         
18:31
Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü Sinop'ta gerçekleşen hava saldırısına karşı test çalışması, vatandaşları sokağa döktü         
18:02
Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi         
17:43
Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti         
17:38
Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 19:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: İTHİB ve İDMİB'den ihracatçılara verilen müjdelere ilişkin açıklama - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement