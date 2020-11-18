İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika

İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

18.11.2020 09:56

Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlının gözaltına alınması drone ile görüntülendi.

Sosyal medya hesabından özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurdukları yalanını yayarak itibar kazanmaya çalışan ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen zanlının gözaltına alınması drone ile görüntülendi.

İsmail D. isimli şahıs yaklaşık 2 ay önce özel izinle 'T.C Cumhurbaşkanlığı Gazetesi' ismiyle bir gazete kurduklarını ve "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Gazetesi isim tescil (alındı) belgesi iznini T.C. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan almıştır" diyerek paylaşımda bulundu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığının isminin kullanılmasının yanı sıra sosyal medyada 'Türkiye Cumhuriyeti Gazetesi ismiyle' bir de sayfa oluşturuldu. Sayfada gazetenin logosunda Cumhurbaşkanlığı forsu da kullanılırken, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yaşayan 11 kişi de Yüksek İstişare Kurulu adıyla yönetim kurulu üyesi olarak belirlendi.

Bu paylaşımların ardından Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından, "Cumhurbaşkanlığı Gazetesinin kurulduğuna' ve bazı şahısların bu gazetenin 'istişare kuruluna atandığına' ilişkin yapılan paylaşımların tamamı gerçek dışı ve hayal ürünüdür" yazılı açıklamasında bulunuldu. Daha sonra ise sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusu üzerine İsmail D. isimli şahıs savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak takip edilmeye başlandı. Yapılan takipte şahsın polis, jandarma ve cumhurbaşkanlığı isimlerini kullanarak gazete çıkarmaya çalıştığı sosyal medyadan da aynı isimleri kullanarak kendisini gazeteci gibi göstermeye çalıştığını belirledi. Ayrıca şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı da öne sürüldü. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra bugün şafak vakti operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İsmail D. evinde gözaltına alındı. Bu anlar drone ile görüntülendi.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada Türkiye Polis Gazetesi, Türkiye Jandarma Gazetesi tanıtım kartları ve Türkiye Polis Gazetesi tanıtım araç kartı ile birlikte Uluslararası Jandarma Gazetesi, Türkiye Polis ve Türkiye Jandarma Gazetesi adına personel tanıtım kimlik kartları ortaya çıktı. Ayrıca evinden polis yeleklerine benzer Türkiye Polis Gazetesi yelekleri bulundu. Polisin bu şahıslara yönelik daha önceki yaptığı çalışmalarda 125 adet Roma dönemine ait sikke ve 7 adet tarihi obje ele geçirildi. Bugün yapılan aramalarda ise 8 adet üzerinde farklı kurumlara ait kaşe, 1 adet telsiz, 6 adet farklı araç görev kartı, 4 adet farklı isimlere ait personel basın kartı, 1 adet tepe lambası, 1 adet megafon siren, 44 adet farklı isimlere Türkiye Polis Gazetesi yetki belgesi, 17 adet çeşitli önemli şahıslarla çekilmiş fotoğraf, 2 flash bellek hafıza kartı, 2 adet cep telefonu, 19 adet basın yeleği ele geçirildi. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı
İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

Jandarma, Türkiye, Gazete, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtibar kazanmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika


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