İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 104. yılı - Son Dakika
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İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 104. yılı

11 dakika önce

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 104. yılı dolayısıyla Eceabat ilçesinin Seddülbahir köyünde tören düzenlendi.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyelerinin 104. yılı, System.String[]

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 104. yılı dolayısıyla Eceabat ilçesinin Seddülbahir köyünde tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, burada yaptığı konuşmada, 9 Ocak'ın zafer günü olduğunu belirterek, "Bugün, bu mukaddes topraklardan son düşman çizmesinin firar ettiği gündür. 'Son Kale' Çanakkale'nin düşmediği gündür." dedi.

Kaşdemir, Çanakkale'nin, Türk milletinin tarih yolculuğunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Çanakkale, haklının, ne kadar güçlü olursa olsun haksızlık karşısında galip geldiği yerdir. Çanakkale, imanlı bir göğse sahip etin ve kemiğin, çeliğe karşı zafer kazandığı yerdir. Çanakkale, 'İnsan ruhunu yenmenin mümkün olmadığının' anlaşıldığı yerdir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da milletleri ayakta tutanın maddi imkanlardan ziyade manevi değerler olduğuna dikkati çekerek, "Vatan nedir, memleket nedir, sevda nedir, iman nedir, merhamet nedir? Bunların tüm dünyaya anlatıldığı yerdeyiz. Bu yüzden Gelibolu sadece topun, tüfeğin, merminin hikayesi değil, bundan tam 104 yıl önce bir daha geri dönmemek üzere yola çıkan vatan evlatlarımızın şahsiyetidir. Allah ruhlarını şad etsin." ifadesini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Albay Erhan Altunok tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu'nun mehter gösterisi, şehitler için sela okunması, Kuran tilaveti ve ikramlarla sona eren törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Avustralya Çanakkale Başkonsolosu Lucas Robson, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Seddülbahir, Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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