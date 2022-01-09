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İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

09.01.2022 12:53

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendiÇANAKKALE İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 106'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

ÇANAKKALE İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 106'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

9 Ocak 1916 İtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 106. yıl dönümü töreni, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında yapıldı.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Belediye Başkanvekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başlayan tören; şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görevli Türk Dili ve Edebiyatı Uzmanı Yasemin Birtane tarafından Çanakkale Zaferi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra kürsüye gelen Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. 9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu ifade eden Kaşdemir, "9 Ocak 1916 yılında bu topraklara hadsizce saldıranların merhum Akif'in ifadesiyle, 'Bu topraklara hayasızca saldıranların' yine bu topraklardan çekilip gittikleri, askeri tabirle firar ettikleri gündür. Biz Türk milleti olarak, uğruna ne bedeller ödemiş olduğumuz bu toprakları yaklaşık 8 aydır süren şanlı ve şerefli bir savunmanın sonunda bir kez daha korumayı bildik ve bu topraklarda biz haklı bir müdafaa yaparak; vatanımızı, kutsalımızı ve ezanımızı koruduk. İşte Mehmetçiğin iman dolu göğsüyle vatana ve millete olan bağlılığıyla vermiş olduğu bu mücadele sonunda bütün dünyaya Çanakkale geçilemez dedirttik" dedi.

"Biz Çanakkale'de bütün vatan topraklarını korumuştuk"

Çanakkale'nin savunulmasıyla tüm vatan topraklarının savunulduğu da sözlerine ekleyen Başkan Kaşdemir, "O dönemde biz sadece Çanakkale'yi, bu toprakları savunmadık. Biz, o dönemde başkentimiz olan İstanbul'u savunduk. Aslında biz Çanakkale'de, topraklarda bütün vatan topraklarını savunmuştuk. İşte o dönemdeki memleketin bütün kahraman evlatları bu anlayışla, Kudüs'ten, Bakü'den, Sancak'tan, Çanakkale'den, Balıkesir'den, Ankara ve Kastamonu'dan koşup, buraya geldiler. Çünkü biliyorlardı ki eğer Çanakkale geçilirse İstanbul düşecek, Allah korusun bu topraklarda bizi çok zor günler bekleyecekti. Şunu çok iyi biliyorduk ki, Türk milleti vatan ve kutsal değerler söz konusu olduğunda canını ortaya koyarak büyük bir mücadele vermeyi başarmış ve ölmeyi göze almıştır. İşte bu topraklarda bir gül bahçesine koşar gibi, ölüme koşanların nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyorlardı. İşte bu topraklarda o kahraman komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği zaman, hangi savunmayı ve hangi büyük zorlukla mücadele ettiklerini çok iyi biliyorlardı. İşte bu kahraman neslin torunları olarak, o büyük mücadeleyi çok iyi anlıyoruz ve bu toprakların hizmetkarı olan Tarihi Alan Başkanlığı olarak da bu tip törenleri her zaman yapacağız, buradaki o büyük mücadelede Çanakkale ruhunu her zaman canlı tutup, gelecek kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Tören, yapın ikramlarla birlikte son buldu.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

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Gelibolu Yarımadası, İsmail Kaşdemir, Seddülbahir, Çanakkale, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika
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