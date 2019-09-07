Son Dakika Haberleri: İtilerek götürülen otomobile kamyonet çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

İtilerek götürülen otomobile kamyonet çarptı: 2 yaralı

26 dakika önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kamyonet, yakıtı bittiği için itilerek götürülen otomobile çarptı.

İtilerek götürülen otomobile kamyonet çarptı: 2 yaralı, System.String[]
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kamyonet, yakıtı bittiği için itilerek götürülen otomobile çarptı. Kazada, otomobili iten 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Karabük- Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Berkay G. idaresindeki 78 BT 410 plakalı otomobil yakıtı bitince yolda kaldı. Bunun üzerine sürücü ile yanındaki arkadaşı aracı sağ şeritten iterek akaryakıt istasyonuna götürmek istedi. Bu sırada otomobile, Mustafa Y., idaresindeki 34 BVN 416 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada, otomobili iten sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. yaralandı. Otomobilin sağ tarafında bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Berkay Şahin, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi Son Dakika: İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 11:53:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtilerek götürülen otomobile kamyonet çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]