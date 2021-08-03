Snob Magazin'in haberine göre; Hedefinin oyunculuk olduğunu ve eğitim aldığını söyleyen Itır Esen, "Sektörde güzel ve eğitimli kız sayısı çok fazla. Ciddi bir rekabet var ama ben zoru severim. Yoksa burada olmazdım" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM HALAM"

Hayatında kimsenin olmadığını ve önceliğinin kariyeri olduğunu anlatan Esen, oyunculuk hedefi için halası Itır Esen'in destekçisi olduğunu belirtip "Halam tabii ki hep yanımda. Bana destek oluyor, ondan çok şey öğreneceğim. Onun desteği benim için değerli" şeklinde konuştu.

ITIR ESEN KİMDİR?

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in yeğeni ve seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu olan Itır Esen, 1999 yılında dünyaya geldi. Itır Esen Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci olmuş fakat yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tacı geri alınmıştı. İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği bölümümde eğitimini sürdüren Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarına modellik yapıyor.