Itır Esen: Dudaklarımın doğal hali
24.10.2020 12:12
Genç model muhabirlerin, "Dudaklarınızda herhangi bir estetik işlemi var mı?" sorusuna, "Dudaklarım dolgu değil, doğal hali bu. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor" diye cevap verdi.
Genç model muhabirlerin, "Dudaklarınızda herhangi bir estetik işlemi var mı?" sorusuna, "Dudaklarım dolgu değil, doğal hali bu. Kalem sürdüm, o yüzden böyle görünüyor" diye cevap verdi.
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