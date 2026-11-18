Oyuncu Itır Esen, eşi menajer Engin Aykanat ile aralarındaki boy farkı üzerine yapılan yorumlara cevap verdi. İstanbul Etiler'de eşiyle birlikte görüntülenen Esen, bu konunun ikisi için de sorun olmadığını söyledi.

Gazeteci Nazif Şahin Karpuz'un Habertürk'te aktardığına göre 1.80 boyundaki oyuncu, kendisine yöneltilen soruya şu sözlerle karşılık verdi: "Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var."

BOY, YAŞ VE KİLODAN DAHA ÖNEMLİ

Esen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence iki insanın birbirini sevmesi; aradaki boy, yaş, kilo veya fiziksel özelliklerden çok daha önemli. İki insan birbirini sevdiğinde ve beraber vakit geçirmekten keyif aldığında böyle şeylerin hiçbir önemi kalmıyor."

Evliliklerinin ikinci ayında olduklarını belirten oyuncu, "Gerçekten çok güzel. Zaten eşimle uzun bir süredir beraberim. Çok şükür, güzel gidiyor" dedi.

GADDAR'IN YAĞMUR'U OLARAK TANINDI

Itır Esen adını 2017'de Miss Turkey yarışmasıyla duyurdu, ardından oyunculuğa yöneldi. Geniş kitleler onu Gaddar dizisinde, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı karakterin kız kardeşi Yağmur rolüyle tanıdı. Oyuncu, aynı adı taşıdığı Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in yeğeni.

PARİS'TE NİKÂH MASASINA OTURDULAR

Esen ile Aykanat 19 Eylül'de Paris'te evlendi, ardından İstanbul'da düğün yaptı. Düğüne Çağatay Ulusoy'un da aralarında olduğu ünlü isimler katılmıştı. Çiftin boy farkı, evlilikten sonra birlikte katıldıkları bir davette çekilen görüntülerin sosyal medyada yorumlanmasıyla gündeme gelmişti.