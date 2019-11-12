İtirafçı eski askeri öğrencinin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olarak etkin pişmanlıkta bulunan eski askeri lise öğrencisinin hapis cezası 7.5 yıldan 1 yıl 6 aya düştü.



Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.G. ve avukatı hazır bulundu.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri lisede öğrenci olduğu dönemde örgüt ile irtibatları olduğu iddiası ile yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunan sanık E.G. tüm bildiklerini anlattığını, pişman olduğunu söyledi. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık E.G. mahkemede "Karşınızda bu suçtan olmaktan utanç duyuyorum. Keşke hiç yaşanmasaydı, tüm bildiklerimi anlattım, pişmanım" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7.5 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezasından indirim yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ