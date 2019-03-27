Son Dakika Haberleri: İtirafçı Fetö Sanığı: Bunların Vatan Hainliği Yapacağını Bilemedim

İtirafçı Fetö Sanığı: Bunların Vatan Hainliği Yapacağını Bilemedim

19 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan Soner B. 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İtirafçı Fetö Sanığı: Bunların Vatan Hainliği Yapacağını Bilemedim, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında örgüt evlerinde ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanıp, itirafçı olan Soner B. 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Soner B. savunmasında, "Ben bunların böyle vatan hainliği yapacağını bilemedim. Yoksa sokakta yatar yine de evlerinde kalmazdım" dedi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Soner B. ve avukatı hazır bulundu. 4 yıl örgüt evlerinde kaldığı ve ağabeylik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Soner B. savunmasında, "Kayseri'de 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyordum. Maddi imkansızlıklardan ötürü, ilahiyatçılara olan indirimlerinden yararlanmak için bu örgütün evlerinde kaldım. Ben bu örgütle alakalı herhangi bir faaliyet ve propagandada bulunmadım. Organik hiçbir bağım oluşmadı, çok da anlaşamadım. Sürekli fikir ayrılıklarımız oluyordu. İmkanlarım el verdiğinde de bu yapının evlerinden ayrıldım. Ben bunların böyle vatan hainliği yapacağını bilemedim. Yoksa sokakta yatar yine de evlerinde kalmazdım. İçinde bulunduğum durumdan bir hayli rahatsızım" dedi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasını kabul etmeyen Soner B., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtirafçı Fetö Sanığı: Bunların Vatan Hainliği Yapacağını Bilemedim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]