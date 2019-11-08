Son Dakika Haberleri: İtirafçı kadın öğretmenin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü
Son Dakika 3. Sayfa İtirafçı kadın öğretmenin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü

İtirafçı kadın öğretmenin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü

7 saat önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan ihraç öğretmenin cezası etkin pişmanlık kapsamında 7 yıl 6 aydan, 1 yıl 6 aya düşürüldü.

İtirafçı kadın öğretmenin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü, System.String[]

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve itirafçı olan ihraç öğretmenin cezası etkin pişmanlık kapsamında 7 yıl 6 aydan, 1 yıl 6 aya düşürüldü. Sanık kadın, "Eşim susmayı tercih ediyor ve şuanda cezaevinde. Ben susmadığım ve tüm bildiklerimi anlattığım için eşim bana kızgın ve kırgındır" dedi.


Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık E.S. hazır bulundu.


FETÖ/PDY soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık E.S. isimli kadın, "Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Eşim susmayı tercih ediyor ve şuanda cezaevinde. Ben susmadığım ve tüm bildiklerimi anlattığım için eşim bana kızgın ve kırgındır. Aile olarak zor günler geçiriyoruz, adaletinize güveniyorum" diye konuştu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık E.S.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7.5 yıl, etkin pişmanlık hükümlerince cezasından indirim yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme, cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de davalık olan Tanrı Yanılgısı kitabı, dehşet evindeki raftan çıktı
Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtirafçı kadın öğretmenin cezası 7.5 yıldan 1.5 yıla düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]