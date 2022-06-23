İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti - Son Dakika
Üye Girişi

İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti

23.06.2022 14:09
İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki "mahrem imamları"na yönelik operasyonda yakalanan 2 örgüt üyesinin ifadesi sonrası 195 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki "mahrem imamları"na yönelik operasyonda yakalanan 2 örgüt üyesinin ifadesi sonrası 195 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasında askeri okullara öğrenci hazırladıkları, bu öğrencilerle askerlikleri sürecinde de ilgilendikleri tespit edilen "mahrem imamlara" yönelik soruşturması kapsamında 14 Haziran'da düzenlenen operasyonla 11 örgüt üyesi yakalandı. Savcılık soruşturmalarında itirafçı olan 2 "mahrem imam", ifadeleriyle örgüt üyelerini deşifre etti.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan M.Z, 2001 yılında Bursa'da ilköğretim döneminde ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını, askeri liseye girmek için hazırlık yaptırıldığını ancak kazanamadığını belirtti.

Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazandığını anlatan M.Z, üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını, "ev abiliği" yaptığı esnada askeri liseye hazırlanan 1 ilkokul öğrencisi ile ilgilendiğini, daha sonra "bölge ortaokul mesulü" ve "bölge üniversite mesulü" olduğunu ifade etti.

Sonraki süreçte bazı örgüt evlerinden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğunu belirten M.Z, bir süre sonra ise "askeri mahrem yapılanma" içerisinde sözde öğretmen konumuyla, askeri lisede okuyan 2 öğrenciyle ilgilendiğini anlattı.

Örgütle 2013 yılında bağını kopardığını iddia eden M.Z, 153 FETÖ şüphelisini teşhis etti. Örgütteki kod isimleriyle bilinen şüphelilerden 133'ünün açık kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Darbe girişimi sonrası Somali'ye ve Kenya'ya gitmiş

"Mahrem imamlar"dan fizik öğretmeni R.A. da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı oldu.

Örgüte 2008 yılında Bursa'da üniversite okuduğu sırada katıldığını, örgüt evlerinde kaldığını ve "belletmenlik" yaptığını anlatan R.A, askeri okullara hazırlanan öğrencilerle ilgilendiğini ifade etti.

Üniversite 3. sınıfta askeri okul hazırlığı için kendisine 3 öğrencinin verildiğini belirten R.A, 2'sinin askeri liseyi kazandığını, bu öğrencilerle lise döneminde de ilgilenmeye devam ettiğini kaydetti.

İstanbul'da dil eğitim aldıktan sonra 2013 yılında ABD'de eğitim aldığını, ardından Somali'de örgütün okullarında fizik öğretmenliği yaptığını ifade eden R.A, 2016 yılında okulu bırakıp İstanbul'a döndüğünü, darbe girişimi sonrası ise Somali ve Kenya'ya gittiğini belirtti.

Örgütün yurt dışındaki üst yönetimiyle irtibatı tespit edilen R.A'nın teşhis ettiği 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik de soruşturma başlatıldı.

Operasyon

İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 "mahrem imam"ın yakalanması için operasyon başlatılmış, 11'i yakalanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün TSK yapılanmasındaki örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilmiş, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu saptanmıştı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YORUMLAR
500
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 31 şüpheli gözaltında Son dakika haberi: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı Son dakika haberi: İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı
Kaynak: AA

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtirafçı 'mahrem imamlar' 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:08 Johnny Depp'i aldatan Amber Heard'ın ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler ortaya çıktı!
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 14:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: İtirafçı "mahrem imamlar" 195 FETÖ şüphelisini teşhis etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement