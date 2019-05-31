Son Dakika Haberleri: İtirafçı olan FETÖ sanığı eski hakim ceza almadı
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İtirafçı olan FETÖ sanığı eski hakim ceza almadı

36 dakika önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan ve itirafçı olan eski hakimin beraatine karar verildi.

İtirafçı olan FETÖ sanığı eski hakim ceza almadı, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan ve itirafçı olan eski hakimin beraatine karar verildi.
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından emniyet mensuplarına teslim olan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunan sanıkla ilgili cezaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.
Verdiği ifadelerle emniyet mensupları ve yargıya yardımcı olduğunu, o dönem için belirttiği isimler arasında önemli FETÖ mensuplarının yer aldığını beyan eden sanık da beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen hakim hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:22 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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