İtirafçı olan PKK/YPG'nin Suriyeli kadın bombacısının tutukluluğuna devam kararı - Son Dakika
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İtirafçı olan PKK/YPG'nin Suriyeli kadın bombacısının tutukluluğuna devam kararı

6 saat önce

ADANA'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin (20) yargılanmasına devam edildi.

İtirafçı olan PKK/YPG'nin Suriyeli kadın bombacısının tutukluluğuna devam kararı, System.String[]

ADANA'da, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin (20) yargılanmasına devam edildi. Geçen temmuz ayında tutuklanan Suriye uyruklu Miray H. itirafçı olarak, terör örgütünün planlarını deşifre edip, PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın DEAŞ ile iş birliği yapılması talimatı verdiğini söylemişti. Görülen davada önceki celselerde etkin pişmanlığa dair verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirten Miray H.'nin, tutukluğunun devamına karar verilerek, dava 23 Haziran'a ertelendi.

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yapan ve geçen temmuz ayında polis tarafından yakalanarak tutuklanan Miray H. (20), Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkında Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada itirafçı olarak örgütün hain planlarını deşifre eden Miray H.'nin ifadeleri iddianamede yer aldı. 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Miray H. ifadesinde, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın DEAŞ ile iş birliği yapılması yönünde talimatlar verdiğini söyledi. Terör örgütünün verdiği sabotaj eğitimleri sırasında kendisi ve bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs 2019'da yapılan iki toplantıya katıldığını anlatan Miray H., bunlardan ilkine terörist elebaşı Murat Karayılan'ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak, yakıldığını anlattı. Toplantılarda eylemler için öncelikle Suriye uyruklu örgüt mensuplarının gönderileceğinin belirtildiğini anlatan Miray H. "Bunun amacı, Suriyelilerin kamufle edilmesinin daha kolay olması ve ayrıca Türk vatandaşlarının Suriyelilere karşı kin ve nefret duygularının oluşmasını sağlayarak Türkiye'den çıkarılacak olanları örgütün yanına çekip, Türk devletine karşı düşman etmekti. Bu toplantılarda her fırsatta talimat beklemeden eylem yapmamız konusunda uyarıda bulunulurdu. Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde talimatlar verildi" dedi.

DEAŞ İLE İŞ BİRLİĞİ TALİMATI

Terör örgütünde 'Cemal' kod adlı elebaşı Murat Karayılan'ın örgüt mensuplarına DEAŞ ile ortak eylemler düzenlenmesi yönünde talimatlar verdiğini anlatan Miray H.'nin itirafları arasında, "PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir" ifadeleri de yer aldı.

Miray H., 8 örgüt mensubu olarak gönderilecekleri illerde eylem yapamamaları durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatının mektupta verildiğini belirtti.

HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

Suikast ve sabotaj eğitimleri sonrası 2019 yılında terör örgütü PKK'nın yapılanmalarından YPS içerisinde görevlendirildiğini anlatan Miray H., örgütün Suriye kolu olan YPG'nin içerisinde istihbarat amacıyla kurulan 'NLP' adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydetti. Miray H, "Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü. Örgüt içerisinde kurulan NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ'lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye'ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır" diye konuştu.

YEREL HALKI DA KANDIRMIŞLAR

Terörist Miray H., itiraflarında Suriye'nin kuzeyindeki şehir ve kasabalarda, evlerin sığınıklarla birbirlerine bağlandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"2018 Afrin sürecinden sonra 'Türkiye, Rojava'ya girecek, büyük bir savaş başlatacak' yalanıyla yerel halk kandırıldı. Yerel halka karşı 'Size saklanacak sığınak yapacağız' propagandası yaptılar. Sığınak çalışmalarında büyük tüneller kazıldı. Türkiye sınırı arasında bulunan boş araziye mayınlama çalışması yapılarak tuzaklar kuruldu"

Miray H., örgütün tüm silah teçhizatının ABD tarafından karşılandığını, YPG'nin sözde sorumlularının güvenlik gerekçesiyle sürekli yer değiştirdiğini sözlerine ekledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu sanık Miray H, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 15'er yıla kadar hapisleri talep edilen tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi. Tercüman aracılığıyla savunması alınan Miray H, önceki celselerde etkin pişmanlığa dair verdiği ifadesinin geçerli olduğunu belirtti. Örgüt tarafından Türkiye'de bombalı eylem yapılması konusunda talimat verildiğini belirten Miray H, "YPG/PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğim için pişmanım. Eylemi gerçekleştirmeden güvenlik güçleri tarafından yakalandım. Mahkemenize etkin pişmanlığa dair detaylı savunmamı sunmuştum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Miray H'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti de sanık Miray H.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 23 Haziran'a erteledi.


PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:36 Kaynak: DHA


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