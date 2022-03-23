İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR

23.03.2022 19:13

RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen sahilde yer göstermesiyle kayalık alanda iş makinesi ile kazı başlatıldı.

RİZE'de 5,5 aydır haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) öldürüldüğüne yönelik itirafçı iddiası üzerine cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen sahilde yer göstermesiyle kayalık alanda iş makinesi ile kazı başlatıldı.

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen, ilçe merkezinde Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Kazıda, bölgeye getirelen ve ismi açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis ekiplerince hızla uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kazı çalışması devam ediyor. (DHA)

İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR
İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR

YORUMLAR
500
Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! (Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU (Ek bilgi ve fotoğraflarıyla) BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE 2 CESET BULUNDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: İTİRAFÇI YER GÖSTERDİ; SAHİLDE KAYIP DURSUN ZEHİR'İN CESEDİ ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement