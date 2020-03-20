İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor - Son Dakika
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İtirafçılar, FETÖ'nün çözülmesine katkı sunuyor

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Tekirdağ'da yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılar, askeri okul sınav sorularının sızdırılmasından örgüt üyelerinin gizlilik için ankesörlü...

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Tekirdağ'da yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılar, askeri okul sınav sorularının sızdırılmasından örgüt üyelerinin gizlilik için ankesörlü telefonla iletişim kurmasına kadar çeşitli konularda bilgi verdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan itirafçı astsubay H.A, örgütle üniversite yıllarında tanıştığını ve TSK'deki kripto yapı içinde yer aldığını anlattı.

Askeri okuldayken ve göreve başladıktan sonra da sözde mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurduğunu itiraf eden H.A, şu beyanlarda bulundu:

"Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat kurdum. Bir kez de kurban parası verdim."

"Deşifre olmamak için ByLock kullanmadım"

Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan itirafçı astsubay E.K. de örgütle ilk defa lise yıllarında tanıştığını ve o günden bu yana bağını kesmediğini ifade etti.

Örgütün evlerine ilk olarak ders çalışmak için gittiğini anlatan E.K, şunları kaydetti:

"Askeri okul sınavlarına FETÖ yapılanması tarafından yönlendirildim ve askeri okulu kazandım. FETÖ yapılanması içinde bulunan şahıslar ile askeri okul yıllarında görüşmeler yaptım. Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da bu görüşmelere devam ettim. ByLock ve benzeri iletişim programlarını kullanmadım. Sabit hatlar üzerinden FETÖ mensubu şahıslar tarafından arandım. Bu yöntemle irtibat kurdum."

"Akaryakıt istasyonu görevlisinin telefonunu kullanmış"

İtirafçı astsubay M.Ö. ise sorumlusu olan "asker abisi" Ömer'in kendisine ulaşmak için vatandaşları kullanıldığını anlattı.

Bu kişiyle haziran 2016'da eşi başka şehirdeki ailesinin yanına gittiğinde, şu an ikamet ettiği evinde görüştüğünü belirten M.Ö, şu itiraflarda bulundu:

"Bunun haricinde de birkaç defa da telefonda görüştük. Ömer abi, beni genelikle sabit hatlardan arardı. Bunun haricinde beni birkaç defa tanımadığım bir cep telefonundan aradılar. İşim olduğu için o an cevap veremedim ve daha sonra bu numarayı aradım. Numara benzin istasyonunda çalışan bir görevliye aitmiş. Bu kişi bana, 'az önce orta boylu, hafif kilolu, saçları seyrek olan abinin benzin istasyonundan yakıt aldığını, telefonun şarjının bittiğini ve kendisinin telefonunu kullanmak istediğini' söyledi. Bunun üzerine telefonunu verdiğini ama bu kişinin o an istasyonda olmadığını, az önce gittiğini söyledi.

Bu konuşma sonrasında görevlinin verdiği eşkal bilgisinden arayan kişini Ömer abi olduğunu anladım. Her defasında farklı numaralardan arardı ama bu numaralar sabit hatlar olurdu."

Tekirdağ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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