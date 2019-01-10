İtiraflar: En Kötü Huylarım!

2019'da değiştirmek istediğim en kötü huylarımı anlattım. Kesin sizde de vardır bazıları, izleyin ve yüzleşin!

2019'da değiştirmek istediğim en kötü huylarımı anlattım. Kesin sizde de vardır bazıları, izleyin ve yüzleşin! Yüzleşmekle başlıyor değişim, hepimize kolay gelsin!

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