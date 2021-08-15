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İtiraflarıyla geceye damga vurdu - Son Dakika

İtiraflarıyla geceye damga vurdu

15.08.2021 12:13
İtiraflarıyla geceye damga vurdu, System.String[]

Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren sanatçılardan Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Dillere destan şarkılarıyla seyircisini kendine bir kez daha hayran bırakmayı başaran Tilbe, samimi itiraflarıyla geceye damgasını vurdu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşan Yıldız Tilbe, misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Sanatçı; 'Delikanlım', 'Emi', 'Haberi Olsun' gibi çok sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle akşam boyunca koro halinde seslendirdi. Konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu 'Şivesi Sensin Aşkın' şarkısını yarıda kesen Yıldız Tilbe, "Pandemide 1.5 yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim" dedi.

Coşkusunu ve sevgisini Yıldız Tilbe'nin ismini haykırarak dile getiren hayranlarına, "Sakin yavrum ya. Korkarım ben. Yavaş söyle sevdiğini. Böylesi daha makbul bak" diyerek sahneden öpücükler yolladı.

Bir ara seyircisine ıslık çaldıran Tilbe; "Çocukken ıslık çalmayı hiç beceremezdim ama bir bağırıyordum yer gök inliyordu. Kızım da bu konuda benden az çekmedi. Çocukken evden biraz uzaklaşsa evin çatısına çıkar ismini haykırırdım" diyerek çıplak sesle 'Sezen' diye bağırdı. Aynı şekilde çatıdan havaya doğru şarkılar söylediğini ve mahalleye şarkı söyleyerek girdiğini ifade eden Yıldız Tilbe, samimi itiraflarıyla geceye damgasını vurdu.

İtiraf perdesini işini çok sevdiğini söyleyerek kapatan ünlü sanatçı, "Çalışmayı ve alın teri akıtmayı çok değerli buluyorum. İşim beni ayakta tutuyor" ifadelerini kullandı.

Konserin finalinde "Seni sevmeyen ölsün" diye haykıran hayranlarına, "Öyle demeyin Allah korusun. Şu güzelliğimi görsün imana gelsin" sözleriyle karşılık veren Yıldız Tilbe, izleyicileri kahkahaya boğdu.

İki saatlik performansı boyunca slow şarkılarıyla gönüllerin pasını silen 55 yaşındaki sanatçı, halay şarkılarıyla da İstanbulluları halaya kaldırdı.

Konserin ikinci yarısında konuk olarak sahneye çıkan Yılmaz Morgül, şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Yıldız Tilbe'yle aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, 'Ayrılık' şarkısını Tilbe için okudu.
İtiraflarıyla geceye damga vurdu
İtiraflarıyla geceye damga vurdu
İtiraflarıyla geceye damga vurdu

Açıkhava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu, Yıldız Tilbe, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İtiraflarıyla geceye damga vurdu - Son Dakika Magazin


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