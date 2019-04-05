İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor
27 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: DHA
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