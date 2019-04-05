Son Dakika Haberleri: İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor

27 dakika önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.

İtiraz Edilen İlçelerde Geçersiz Oyların Sayımı Yapılıyor, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına yapılan itiraz üzerine birçok ilçede geçersiz oyların sayımı sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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