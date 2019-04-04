İtiraz Etti, 1 Oy Farkla Muhtar Seçildi
34 dakika önce
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde berabere biten seçim sonuçlarına itiraz eden muhtar adayı, 1 oyla seçimi kazandı.
OSMANİYE'nin Kadirli
ilçesine bağlı Halitağlar köyünde berabere biten seçim sonuçlarına itiraz eden muhtar adayı, 1 oyla seçimi kazandı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde muhtarlık için 3 aday yarıştı.
239 seçmeni bulunan köyde, 226 seçmen oy kullandı. Muhtar adaylarından Turan Bircan ile mevcut muhtar Ahmet Kurt
'a sandıktan 101'er oy çıktı. Turan Bircan da Kadirli İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonunda Ahmet Kurt'un aldığı 1 oyun geçersiz olduğuna karar verdi. Turan Bircan, 101 oyla Halitağlar Mahalle Muhtarı oldu.
- Kadirli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:19 Kaynak: DHA
Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı
30 Bin Lira Kredi Çekip Miting Yapan Aday Sadece 14 Oy Aldı
Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı
YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak