Son Dakika Haberleri: İtiraz Etti 7 Oyla Muhtar Oldu

İtiraz Etti 7 Oyla Muhtar Oldu

2 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde 2 oyla muhtarlığı kazanan Fikri Gövem, kendisine rakip olan Serkan Kökçü'nün itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı.

İtiraz Etti 7 Oyla Muhtar Oldu, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde 2 oyla muhtarlığı kazanan Fikri Gövem, kendisine rakip olan Serkan Kökçü'nün itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. 31 Mart mahalli idareler yerel seçimlerinde Yenice ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde 4 isim muhtarlık için yarıştı. Seçim sonrası Fikri Gövem 118 oy alırken en yakın rakip Serkan Kökçü'de 116 oy aldı. Bunun üzerine sonuca itiraz eden ve ilçe seçim kuruluna itiraz dilekçesi veren Serkan Kökçü'nün başvurusu sonrası İlçe Seçim Kurulu Hakim Heyeti tarafından oylar yeniden sayıldı.Yapılan sayım sonrası resmi olmayan sonuçlara göre seçimi iki oy farkla kazanan Fikri Gövem'in oyları düşerek 109 oy, Serkan Kökçü'ye ise 116 oy çıktı. Serkan Kökçü 7 oy farkla Fatih Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. İHA muhabirine açıklamada bulunan Serkan Kökçü: "Rakibimizin azası olan bir seçmenin bastığı benim oyumun arkasında bulunan evet mührüne sandıkta itiraz etti. Bunun üzerine kendi eniştem de oy sayımı yapılırken işaretli oyu görmüş ve sandık başkanına itiraz da bulunduk.Sandık başkanı da bizlere tek işaretli olan oyu gösterdi ama oyun geçerli olduğunu söyledi. Sandık Başkanına yeniden itiraz da bulunduk itirazımız kabul edilmedi. İtirazımızın İlçe Seçim Kuruluna yapılmamız söylendi. Ben de ertesi gün İlçe Seçim Kurulu Hakim Heyetine dilekçe ile başvuru da bulundum. İlçe Seçim Kurulu tarafından oylar yeniden sayıldı rakibimizin oyları düştü ve 7 farkla Fatih mahallesine muhtar oldum" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

Karabük, Yenice, Fatih, Serkan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 6 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak Fatih Bucak'ın, Eski Rallici Eşi Burcu Çetinkaya'dan Manidar Tweet Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtiraz Etti 7 Oyla Muhtar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]