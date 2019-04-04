Son Dakika Haberleri: İtirazı Haklı Bulununca Bir Oy Farkla Muhtar Seçildi

İtirazı Haklı Bulununca Bir Oy Farkla Muhtar Seçildi

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşit oy alan iki muhtar adayından Turan Bircan, kullanılan oylardan birinin geçersiz olduğuna yönelik itirazı kabul edilince tek oy farkla muhtar seçildi.

İtirazı Haklı Bulununca Bir Oy Farkla Muhtar Seçildi, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşit oy alan iki muhtar adayından Turan Bircan, kullanılan oylardan birinin geçersiz olduğuna yönelik itirazı kabul edilince tek oy farkla muhtar seçildi.

İlçedeki 239 seçmenli Halitağalar köyünde oy kullanan 226 seçmenden muhtar adayı mevcut muhtar Ahmet Kurt ile Turan Bircan 101'er, Mehmet Erhan Torun 3 oy aldı, 21 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden yapılan sayımda da oyların eşit çıkması üzerine muhtar adayı Bircan, Kurt'a verilen oylardan birinin geçersiz olduğunu ileri sürerek İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Kurulun yaptığı değerlendirme sonrası oyun geçersiz sayılmasına hükmetmesi üzerine Bircan, tek oy farkla muhtar seçildi.

Turan Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyların tekrar sayılması sırasında kullanılan oylardan birinin usulüne uygun olmadığını görünce itiraz ettiğini söyledi.

İtirazının kurul tarafından değerlendirildiğini anlatan Bircan, "Kurt'a verilen oy geçersiz sayıldı. Böylece 1 oyla Halitağalar köyü muhtarlığını ben kazanmış oldum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:21 Kaynak: AA

Ahmet Kurt, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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