İtirazlar Bazında Tek Tek Açıklama Yapmayacağım"
55 dakika önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Süreç devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." dedi.
Güven, YSK binasından ayrılırken gazetecilerin İstanbul
'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım." cevabını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:16 Kaynak: AA
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