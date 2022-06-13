İTM Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
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İTM Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı

13.06.2022 13:13
İTM Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Değerler" konulu kısa film ve animasyon senaryo yarışmasında, toplam 65 bin lira ödül verilecek.

İstanbul Tasarım Merkezi (İTM) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Değerler" konulu kısa film ve animasyon senaryo yarışmasında, toplam 65 bin lira ödül verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yarışmada, adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik ana başlıkları ele alınacak.

Toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla düzenlenen Kısa Film Yarışmasına 30 Eylül'e, Animasyon Senaryo Yarışması'na ise 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye'de kısa film ve animasyon sektörünün gelişiminin yanı sıra kısa film ve animasyon yapım olanaklarının artırılmasının hedeflendiği yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.animasyonvekisafilm.com" adresinden ulaşılabilecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTM Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İTM Kısa Film ve Animasyon Senaryo Yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
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