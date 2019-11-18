İTO, 300 alıcı firmayı İstanbul'a getiriyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kumaş ve tekstil aksesuarları sektöründeki üyeleri için 300 alıcı firmayı İstanbul'a getiriyor.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, "Ekonomimize Global Nefes: İhracat Yılı" ilan ettiği 2019 hedeflerine ulaşmak için yeni bir etkinliğe imza atıyor.

İTO, 2023 yılında Türkiye'nin yıllık ihracatını 226,6 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen "İhracat Ana Planı"na katkı sağlamak amacıyla çok geniş yelpazede yürüttüğü faaliyetlerine kumaş ve tekstil aksesuarları sektörleri için uluslararası B2B etkinliğiyle bir tuğla daha ekliyor.

19-20 Kasım'da gerçekleştirilecek "TEXTILE B2B ISTANBUL" etkinliği kapsamında, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Sırbistan ve Polonya'dan gelecek yaklaşık 300 alıcı firma ile kumaş ve tekstil aksesuarları üreticisi 86 Türk firmanın bir araya getirilmesi ve birebir iş görüşmeleri yapmaları için uygun bir platform sağlanması hedefleniyor.