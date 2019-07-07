İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi

İstanbul
Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen ve 2019 Türkiye
Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, Castrol Ford
Team Türkiye takımından Murat Bostancı- Onur Vatansever
ikilisinin birinciliğiyle sona erdi.
Elde edilen sonuçla Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü.
Rallide ikinciliği BC Vision Motorsport takımından Skoda
Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi, üçüncülüğü de yine aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi elde etti.
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) tarafından 12-15 Eylül
tarihlerinde Marmaris
ve çevresinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olacak.