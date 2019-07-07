Son Dakika Haberleri: İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi
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İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi

1 saat önce

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen ve 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinin birinciliğiyle sona erdi.

İTO 40. İstanbul Rallisi sona erdi, System.String[]
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen ve 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan İTO 40. İstanbul Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisinin birinciliğiyle sona erdi.
Elde edilen sonuçla Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü.
Rallide ikinciliği BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi, üçüncülüğü de yine aynı takımdan Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ikilisi elde etti.
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris ve çevresinde düzenlenecek Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi olacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:03 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Spor
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