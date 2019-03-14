İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim Tasarruf Etmemiz, Daha Çok Üretmemiz ve İhracat Yapmamız Lazım. Bunları...

İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf etmemiz, daha çok üretmemiz ve ihracat yapmamız lazım. Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."

İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf etmemiz, daha çok üretmemiz ve ihracat yapmamız lazım. Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."

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