Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim Tasarruf Etmemiz, Daha Çok Üretmemiz ve İhracat Yapmamız Lazım. Bunları...

İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim Tasarruf Etmemiz, Daha Çok Üretmemiz ve İhracat Yapmamız Lazım. Bunları...

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf etmemiz, daha çok üretmemiz ve ihracat yapmamız lazım. Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim tasarruf etmemiz, daha çok üretmemiz ve ihracat yapmamız lazım. Bunları sağlarsak enflasyon da işsizlik de düşer, ülkenin refahı ve katma değeri artar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:18 Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2) Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Bizim Tasarruf Etmemiz, Daha Çok Üretmemiz ve İhracat Yapmamız Lazım. Bunları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]