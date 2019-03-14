Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede Bu Yılın Üçüncü ve Dördüncü Çeyreğinde Beklentilerin Üzerinde...

İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede Bu Yılın Üçüncü ve Dördüncü Çeyreğinde Beklentilerin Üzerinde...

51 dakika önce

İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum.

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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