İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede Bu Yılın Üçüncü ve Dördüncü Çeyreğinde Beklentilerin Üzerinde...
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İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum.
İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde iyileşme olacağını öngörüyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:20 Kaynak: AA
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