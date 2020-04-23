İTO Başkanı Avdagiç: "Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürelim" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürelim' - Son Dakika Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: "Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürelim"

12 dakika önce

Ülke olarak her zamankinden daha çok Ramazan'ın getirdiği empati duygusuna ihtiyaç olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürüp, esnafımızı, tüccarımızı, işletmelerimizi, birbirimizi fonlamalıyız.

İTO Başkanı Avdagiç:

Ülke olarak her zamankinden daha çok Ramazan'ın getirdiği empati duygusuna ihtiyaç olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürüp, esnafımızı, tüccarımızı, işletmelerimizi, birbirimizi fonlamalıyız. Karz-ı hasen kültürü, 'güzel borç' sistemi hücrelerine işlemiş bu toplumun, ekonomik duruşunu böylece korumamız mümkün olacaktır." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç, bu akşam teravih namazı ile Ramazan'ın başlayacağını hatırlatıp, İstanbul iş dünyası adına, ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. Ramazanın küresel kovid-19 salgını sebebiyle bozulan iş ekosisteminin yeniden kurulması için 'en önemli başlangıç vakti' olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Mahallesindeki bakkala, tuhafiyeciye, kırtasiyeciye, yufkacıya, berbere, züccaciyeye, nalbura ve küçük mağaza sahiplerine sahip çıkmanın, ülkenin ekonomisine sahip çıkmak anlamına geldiği günler yaşıyoruz. Korona günlerinde ekonominin en küçük yapı taşları, bütün sistemi koruyan, ayakta tutan temel direkler gibidir. Onlar var oldukça Türkiye'nin ekosistemi ayakta kalabilecek, kendini yenileyebilecektir." dedi.

Avdagiç, Ramazan ayının kovid-19 salgını günlerinde imdadımıza yetişen en büyük tecelligah olduğunu belirterek, "Şimdi yardımlaşmanın, dayanışmanın, bereketin, ilahi rahmet ve mağfiretin en üst seviyede yaşandığı günleri idrak edeceğiz. Ürettikçe çoğaldığına inandığımız gibi, paylaştıkça çoğaldığının inancını da birlikte yaşayacağız. Koronavirüse karşı el birliğiyle durup, bütün kazanımlarımızı muhafaza etme vaktidir." ifadesini kullandı.

"Ev sahipleri ile kiracıların yüklerini paylaşmaları dayanışma ruhuna çok uygun olacaktır"

Ramazan ayını bir cömertlik şölenine çevirmeye çağıran Avdagiç, "Bizim kültürümüzde, inancımızda 'zimem defteri satın almak' vardır. Zekat ve sadakaları Ramazan ayına denk getirip dağıtmak vardır. İhtiyaç sahiplerine erzak kolilerini ulaştırmak vardır. Komşusu açken tok yatmamak ilkesiyle yetiştik. Komşusu siftah yapmayınca ikinci müşterisine satış yapmayan esnafın destansı hikayeleriyle büyüdük. Bu Ramazan, onların hikayelerini yeniden eyleme dökme zamanıdır. Böylece özellikle salgın yüzünden kapalı bulunan küçük işletmeler için yerine koyamayacağımız kayıp zamanı, dayanışma ruhuyla telafi etme vaktidir. Bir başka deyişle, bu Ramazan, kovid-19 yüzünden alamadığımız hizmeti, sanki satın almış gibi ödemek, yardım elini uzatmak zamanıdır."

Bu anlayışın sadece ticaret ekosisteminde değil, imkanı geniş olan ev ve işyeri sahiplerinin kiracıları için de uygulanmasını isteyen Avdagiç, "İçinde bulunduğumuz zor dönemde üzerimizdeki sorumlulukları da paylaşmalıyız. Gayrimenkul sahipleri ile kiracıların empati içinde üzerlerindeki yükleri paylaşmaları bu zor günlerin dayanışma ruhuna çok uygun olacaktır. Koronavirüs salgınının oluşturduğu handikapları yine bu güçle yeneceğiz." diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var         
11:21
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi         
11:19
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
11:02
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL         
10:59
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak         
10:58
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor         
10:51
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı         
10:49
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları         
10:48
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti         
10:48
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi         
10:26
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti         
10:21
Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı         
10:15
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım         
10:00
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu         
09:57
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı         
09:56
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak         
09:51
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören         
09:38
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa         
09:36
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü 23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü         
09:30
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı         
09:27
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
09:26
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım         
09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu         
09:24
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı         
09:01
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim         
08:52
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
08:44
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri         
08:43
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı         
08:27
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 11:31:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTO Başkanı Avdagiç: "Ecdadın 'Sanki yedim' anlayışını 'Sanki satın aldım'a dönüştürelim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]