İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir

21.06.2022 17:36
İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı’mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir" açıklamasını yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da ekmeğin 5 TL satılacağına yönelik haberlerle ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" dedi.

Avdagiç'in açıklamasına karşın İstanbul'un birçok yerinde uzun süredir 4,5 liradan satılan etmek, bazı yerlerde bugünden itibaren 5 liradan satışa çıkarıldı.

YORUMLAR
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İTO'dan ekmek açıklaması: 'İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir' İTO'dan ekmek açıklaması: 'İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir' Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: 'Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır' Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı: 'Ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatı 20 liradan satılmaktadır'
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir - Son Dakika
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