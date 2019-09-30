İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin etkisini daha güçlü hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. YEP 2019'un istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye'nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas etmesini yerinde buluyoruz. 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020-2022 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Programda da belirtildiği üzere, tüketimin yıl sonuna doğru hızlanması, kredi kanallarının yeniden açılması, değişimi başlatacak güçlü bir zemin oluşturacaktır. Bu güçlü zemin, gelecek yıllar için YEP'te yer alan arzu ettiğimiz düzeydeki büyüme hedeflerinin teminatı olacak" açıklamasında bulundu.



Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.



Önceki YEP'le ortaya konulan hedeflerin önemli bir bölümüne ulaşıldığını kaydeden Avdagiç, "Cari açık ve enflasyon gibi kritik başlıklarda başarılı bir dengelenme süreci yakaladık. 2020-2022 YEP ile de orta vade için olumlu ve makul bir çerçeve ortaya konulmuştur. 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacaktır. Dolayısıyla ana mesajın sürdürülebilir büyüme olması önemlidir" ifadesini kullandı.



İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:



"Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçmesi gereği, iş dünyasının dinamik kesimlerinin bir süredir sıklıkla dile getirdikleri bir alan. İşsizliğe yönelik yeni bir teşvik paketi, hal yasası ve vergi reformu konuları da programdaki önemli başlıklar arasında. Türkiye'yi sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyümeye taşıyacak irade beyanı ortaya konuldu. Bu bağlamda YEP 2019'da vurgulanan 'değişim başlıyor' temasına ekonomideki aktörlerin hep birlikte imza atmasını önemsiyoruz.



Bakan Albayrak'ın dikkat çektiği gibi, kredi kanallarının yeniden açılması firmalarımız için kritik öneme sahiptir. Burada kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin de etkisini güçlü hissedeceğimiz bir süreç başlıyor. Ayrıca YEP 2019'un istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye'nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas etmesini de yerinde buluyoruz. Bunlar sürdürülebilir büyümenin anahtarı olacak." - İSTANBUL