İTO Başkanı Avdagiç: "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz"

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz.

İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki, "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyasının 'en üst düzey izolasyon şartıyla' üretim çarklarını döndürmek için uyguladığı tedbirleri, gıda ambalajı üreten bir tesise gerçekleştirilen ziyarette paylaştı.


İTO Başkanı Avdagiç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, iş dünyasının ağır bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti. Avdagiç, "Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. Halkımıza diyorum ki, 'Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz. Birinci önceliğimiz, insanımızın, çalışanımızın 'hayatta ve ayakta' kalmasıdır. Bu sıralama önemlidir: Hayatta kalmak, sağlığa verilen önemi, ayakta kalmak ise üretime verilen ehemmiyeti gösterir. O halde birinci aşama insanımızın sağlığıdır, onun sağlığı için her türlü tedbiri almaktır. İkinci aşama da üretimin devam etmesini sağlamaktır" dedi.


'Akıllı izolasyon ile çarklarımız dönecektir"


Virüsün yayılmasını önlemek için 'akıllı karantina'yı devreye sokmamız gerektiğini belirten Avdagiç, "Akıllı izolasyon ile hem Kovid-19 yenilecek, hem de çarklarımız dönecektir" diye konuştu.


Şekib Avdagiç, "Halkımız Sağlık Bakanlığımızın, Devletimizin söylediği gibi evinde kalsın. Biz halkımız için üretmeye devam ediyoruz. Rafların boş kalmaması için, halkımızın yarın endişesi duymadan evinde kalabilmesi için üretimi sürdürüyoruz. E-ticaretle gelecek siparişlerinin üretilmesi için, ülkemizin gıdadan savunmaya, teknolojiden ulaşıma kadar birçok hayati sektörünün yaşaması için biz üretime devam ediyoruz. Halkımıza diyorum ki, "Evde kal Türkiye, biz senin için üretime devam ediyoruz" dedi.


Şekib Avdagiç, koronavirüse karşı mücadele ederken, hayatımızı da devam ettirmek zorunda olduğumuzu, üstünlüğü koronavirüse kaptırmamak mecburiyetinde olduğumuzu ifade etti. Avdagiç, "Dayanışma ruhunu diri tuttuğumuzda, Koronavirüs salgınının dağıtıcı ve yok edici özelliğini de yenmiş olacağız" mesajını verdi.


Üretmenin ve değer oluşturmanın sadece fabrikada, ofiste, işyerinde olmayacağını vurgulayan Avdagiç, "Bizim için, fiziksel ortamı zorunlu kılmayan her sektör ve çalışma alanı için, bulunduğumuz her yer üretimhanedir. İTO üyelerinin önemli bir kısmı bu ilkeyi hayata geçiriyor" şeklinde konuştu.


"Hayatları da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz"


Avdagiç, minimum seviyede çalışmayı sürdüren işyerleri ve fabrikaların, birinci önceliğini üretime değil, çalışanın sağlığına verdiklerini vurguladı.


Avdagiç, şöyle devam etti:


"İşletmelerimiz koronavirüse karşı, haftalardır uzmanların söylediği, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı önlemleri alıyorlar. Sağlık ve güven içinde çalışma ortamını temin ediyorlar, ondan sonra çalışmaya start veriyorlar. Oldukça duyarlı üyelerimiz var. Onlar, çalışmaya devam eden personelinin, toplu ulaşıma karışarak, risk almasını önleyecek ulaşım tedbirlerini de alıyor. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak üyelerimizin duyarlı yaklaşımlarından memnunuz" diye konuştu.


"Birikimlerimizi tüketemeyiz. Umutlarımızı, üretimimizi sürdürmek için bulacağımız çarelerle yaşatacağız" diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Hayatları da, sosyal yapımızı da, ekonomimizi de muhafaza edeceğiz. Bu yüzden de online temas ile sistemi devam ettireceğiz. Hem koronavirüs salgını ile savaşıp hem de üretmeye belirli bir tempoda devam edebiliriz. Kalabalık olmadan, dip dibe durmadan da üretmeye, değer oluşturmaya devam edebiliriz. Birlik ve beraberliğimizi fiziksel yakınlıkla değil, kalplerimizi bütünleştirerek göstereceğimiz bu günlerde, bunu yapmaktan başka çaremiz de yok" dedi.


"Türkiye hızlı inisiyatif aldı"


Ekonomiyi, sistemi durdurmamamız gerektiğini vurgulayan Şekib Avdagiç, "Şunu unutmayalım ki, birkaç ay sonra virüsün oluşturacağı tahribatı, şu günlerde yapacağımız çalışmalar belirleyecek. Bu yüzden iş dünyasının aktörleri olarak içinde bulunduğumuz günleri, çalışma hayatımızın yeniden canlanması için kuluçka süresi olarak görmeliyiz" dedi.


Türkiye'nin Kovid-19 konusunda hızlı inisiyatif aldığını belirten Avdagiç, "İstihdam ve ödeme çarklarını ne kadar koruma altına alabilirsek salgının etkisini o denli hafifletmiş oluruz. Bu noktada da Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlarla, hükümetimizin uygulamaya koyduğu tedbirler oldukça olumlu yansımalar veriyor. Vergi ödemelerindeki erteleme, kısa çalışma ödeneği, kredi ödemelerinde sağlanan kolaylıklar ve uygun koşullu finansman paketleri, çalışanlara ve emeklilere yönelik destekler gibi pek çok önlem hızlıca devreye girdi. Bunlar son derece önemli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

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