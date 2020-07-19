İTO Başkanı Avdagiç: "Harcamalar pandemi öncesine döndü" - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç: "Harcamalar pandemi öncesine döndü"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazlarının hızlı çalıştığını, harcamaların pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

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İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini geride bıraktı.

İTO, 13 Mart ve 10 Temmuz ile başlayan haftalarda kartla yapılan harcamaları "TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları"na göre karşılaştırdı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi.

Harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araç kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor.

Araştırma, salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24'ü geçtiğini gösterdi.

"Harcamalar tüketici davranışlarındaki değişim konusunda ipuçları veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketici davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini belirtti.

Avdagiç, "Pandemi sürecinde gördük ki artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7'si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri." ifadelerini kullandı.

Üyelerinden kartla alışverişin giderek yaygınlaştığı yönünde geri bildirimler aldıklarını belirten Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazları hızlı çalıştığını, harcamalar pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını inceledik. Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük. Bir başka deyişle 'POS cihazları pandemi öncesine dönüş sinyali verdi' diyebiliriz. Bununla birlikte bazı sektörlerimiz ise eski sevilerine yaklaşmaya çalışıyor. Normalleşme ile bu sektörlerde de eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz."

İTO araştırmasına göre '"Yeni Normal"de kartlı alışveriş harcamaları şöyle:

13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 TL'lik harcama, 10 Temmuz haftasında kaç lira oldu?
Pandemi öncesine geri dönen sektörler

Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar

 147
Müteahhit işleri

 133
Mobilya ve dekorasyon

 127
Yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye

 127
Araç kiralama

 124
Araç kiralama-satış/servis/yedek parça

 122
Doğrudan pazarlama

 114
Telekomünikasyon

 111
Giyim ve aksesuar

 109
Benzin ve yakıt istasyonları

 108
Çeşitli gıda

 107
Sigorta

 103
Eski seviyesine yaklaşan sektörler

Market ve alışveriş merkezleri

 99
Bireysel emeklilik

 96
Hizmet sektörleri

 92
Kuyumcular

 92
Yemek

 86
Sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik

 85
Eğitim/ kırtasiye/ ofis malzemeleri

 81

Banka, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Harcamalar pandemi öncesine döndü' - Son Dakika Ekonomi
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