İTO Başkanı Avdagiç: "İş yerlerimiz, insanımız maskesini burnunun altına takanların tehdidi altında"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ödenen onca bedele rağmen maskeye hala yeterince önem verilmediğini ifade ederek, "İş yerlerimiz, işletmelerimiz ve insanımız maske takmayanların ve maskesini burnunun altına tutanların ciddi tehdidi altında." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede aşılamanın önemine dikkati çekerek, belki de aşılamadan bile önemli bir konunun da "sosyal mesafenin korunması" olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Kovid-19 salgını etkisinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Sadece bizler ona biraz daha alışıp, yol açtığı tahribatlara ve ölümlere alıştık. Maalesef gördüğümüz manzaralar, sosyal mesafeyi korumanın ikinci plana atıldığını gösteriyor. Bu konuya, tekrar kısıtlı günlere dönmemek için, üretimin kesintiye uğramaması için çok dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödenen onca bedele rağmen maskeye hala yeterince önem verilmediğini ifade eden Avdagiç, "İş yerlerimiz, işletmelerimiz ve insanımız maske takmayanların ve maskesini burnunun altına tutanların ciddi tehdidi altında. Neredeyse 'maske karşıtlığı'na dönüşen yaklaşım ve uygulamalar var. Sosyal mesafe karşıtlığı, aşılama karşıtlığını geçmiş durumda.

Kovid-19 aşısı, 'Maskeni niye doğru takmıyorsun?' diyenlere 'Ama ben aşımı oldum' cevabını vermeleri için yapılmıyor. Maske takmamak için mi aşı olduklarını sanıyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Maskesini burnunun altında takanlar, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler bana göre maske karşıtıdır. Çünkü, uzmanların da dediği gibi, sadece aşılama ile pandemiyi bitirmek mümkün değil." diye konuştu.

Avdagiç, Kovid-19'un resmen duyurulmasının üzerinden 20 ay, ülkemizde ise ilk vakanın görülmesinin üzerinde 17 ay geçtiğini hatırlatan Avdagiç, "Maalesef pandemi hepimizden bir adım önde gidiyor. Ona çelme takmak, ancak aşıyla, gerçek anlamda maske takmakla, sosyal mesafeye dikkat etmekle ve hijyenle mümkün olacaktır. Salgını o zaman durdurup biz öne geçeceğiz. Bunun bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

"Enflasyonla topyekun mücadeleye odaklanmış bir para ve maliye politikası başarının ön koşulu"

Şekib Avdagiç, Türkiye'nin ihracatta iki eşiği birden aştığını belirterek, 12 aylık toplam ihracatın temmuzda yıllık ilk kez 200 milyar dolar sınırını geçerek 201 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Avdagiç, "Dünya toplam mal ihracatının 19 trilyon dolar olması halinde, mevcut yıllık ihracat tutarıyla bile Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay, yıl bitmeden ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkacak görünüyor. 2020 yılında yüzde 0,96 seviyesindeydi. Bu da ikinci önemli eşik. Psikolojik eşiği geçtik. Şimdi tüm ihracatçılar olarak kısa vadeli ilk hedefimiz bu payı, yüzde 1.5'a çıkarmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, emtia ve navlundaki yüksek artışlar ile küresel faiz oranlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentilerinin, Türkiye'de enflasyon rakamlarına etki yapacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri şimdiden almalıyız. Enflasyonla topyekun mücadeleye odaklanmış bir para ve maliye politikasının oluşturulması ve kararlılıkla uygulanmasını, başarının ön koşulu olarak görüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin desteğini almış böylesi bir program, sorunun daha az maliyetle daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasının da anahtarı olacaktır"

Girişimcilerin, iş dünyasının sanayide katma değerli üretimi önceleyen politikaları hayata geçirmeleri gerektiğini kaydeden Avdagiç, "Eğitimde gelişen teknolojileri önceleyen altyapıyı oluşturmalıyız. Ülke olarak vergide adaleti, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve tarımda yüksek verimliliği, sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliği gözeten yapısal reformları yürürlüğe koymalıyız. Tüm bunlar, emin olun ki, Türkiye'nin sürdürülebilir, kaliteli ve kapsayıcı büyümesinin önünü açacaktır." diye konuştu.

"2022 İTO'nun yeni projeleri için de açılım yılı olacak"

İTO Başkanı Avdagiç, 2022 yılının İTO'nun yeni projeleri için açılım yılı olacağını ifade ederek, "İTO eski merkez binamızı aslına uygun olarak yeniden inşa çalışmalarımız sürüyor. Kasım 2022'de tüm inşaat bitmiş olacak. Tarihi Liman Han projemizde çalışmalarımız, zorlu zemin şartlarına rağmen gayet iyi gidiyor. Ocak 2022'de alanı teslim alacağız. Merkez Bina Yanı Ek Bina'yı da Kasım 2022'de teslim almış olacağız. Merkez binamızın yanındaki arsaya da Türkiye'nin önde gelen mimarlarından oluşan bir heyetimizin nezaretinde, şehrin tarihsel dokusuna ve İTO'ya yaraşır mimari projeler hazırlatıyoruz. Hedefimiz, göz bebeğimiz projelerimizden biri olan BTM'yi buraya taşımak." diye konuştu.