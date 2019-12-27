İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul iş alemi olarak yerli otomobile sahip çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTO Başkanı Avdagiç: 'İstanbul iş alemi olarak yerli otomobile sahip çıkacağız' - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç: "İstanbul iş alemi olarak yerli otomobile sahip çıkacağız"

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş alemi olarak yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. Gururluyuz. Türkiye'nin Otomobili'nden bütün Türkiye'nin iyi elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir yol var." dedi.

İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş alemi olarak yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. Gururluyuz. Türkiye'nin Otomobili'nden bütün Türkiye'nin iyi elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir yol var." dedi.

Avdagiç, AA muhabirine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ön gösterimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdagiç, Türkiye'nin Otomobili'nin, otomotiv endüstrisinin radikal dönüşümünde küresel sahnede başrol oynayacağını belirterek, "İTO, Türkiye'nin Otomobili'nin taşıdığı misyonun ve oluşturacağı katma değerin en büyük destekçisi. Çünkü yeni ve yerli teknolojilerle üretimin derinliklerine nüfuz etme zamanımız geldi. Bu projenin diğer sektörler için de bir örnek olacağına ve ülkemizin refahının artmasına önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. İstanbul iş alemi olarak yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. Gururluyuz. Türkiye'nin Otomobili'nden bütün Türkiye'nin iyi elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir yol var." diye konuştu.

"Türk ekibi yüzde 100 elektrikli araç yaparak süreci doğru okudu"

Avdagiç, iki sene önce Türkiye'nin Otomobili'ni yürüten heyetin, ilk kez yüzde 100 elektrikli otomobil üretme vizyonunu ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki yıl önce Türk ekibi yüzde 100 elektrikli bir otomobil yapmak için kararlı olarak yola çıktılarında, o dönemde uluslararası arenadaki bazı uzmanlar, bu durumu eleştirdi. Bakın arkasından ne oldu. Otomobil üretimi konusunda dünya sıralamasında en büyük olan biri Alman, biri Amerikalı iki otomobil devi, 2019 yılında hibrit teknolojisine (benzinin yanı sıra elektrik enerjisi kullanan motorlu) girmeden doğrudan elektrikli otomobil teknolojisine geçeceklerini açıkladılar. Sebep olarak da içten yanmalı motor teknolojisinden sonraki süreç konusunda geç kaldıkları için bu kararı aldıklarını ifade ettiler. Demek oluyor ki, dünyanın iki otomobil devinin bu yıl açıkladığı 'hibrit motorla hiç uğraşmadan doğrudan elektrikli araç üretme' yaklaşımını, Türk ekibi iki yıl önce ortaya koydu. Bu da bizim yüzde 100 elektrikli araç yaparak süreci doğru okuduğumuzu gösteriyor. Kendilerini teknolojik ve kaliteli yaklaşımlarından dolayı tebrik ediyorum."

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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