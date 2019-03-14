Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam Paketinin Görünmeyen Birtakım Avantajları da Devreye Girecek.

İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam Paketinin Görünmeyen Birtakım Avantajları da Devreye Girecek.

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek.

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda daha sıkıntısız uygulamaya geçirmek için dönem dönem iş dünyasının görüşleri alınıp revize edilmesi de önemli olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Hükümet, Ekonomi
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