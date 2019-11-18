İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kapalıçarşı, bugünün küresel ticaret fırtınaları içinde bize doğru yönü gösteren şaşmaz bir pusuladır." dedi.

İTO tarafından yayın hayatına kazandırılan "Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı" adlı çalışmanın tanıtımı, Tuluyhan Uğurlu'nun piyano resitalinin de yer aldığı etkinlikle yapıldı.

Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye ile Beyazıt kapıları arasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şekib Avdagiç, "Bana göre Kapalıçarşı, sadece bir çarşı ve sadece ticaretin kalbinin attığı bir merkez olmaktan çok öte, incelikli bir mimariyi, estetiği, zarafeti ve güzel sanatların her boyutunu simgeleyen bir eser." dedi.

Kapalıçarşı'nın, İTO'nun en büyük sorumluluk alanı olduğunu dile getiren Avdagiç, "Kapalıçarşı'da Osmanlı'dan bugüne ulaşan farklı milletlere mensup, farklı inançlara sahip tüccarın alın teri ve pazarlama ruhu ile oluşan ortak bir ticaret ruhu vardır. Kapalıçarşı, ticaretin evrensel kurallarının bugün bile geçerli olacak şekilde yazıldığı, daha doğru bir tabirle anayasasının oluşturulduğu kutsal bir mekandır." şeklinde konuştu.

Avdagiç, tanıtımı yapılan kitapla Kapalıçarşı külliyatına çok boyutlu bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

" 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitabında tarihçiden sosyoloğa, iktisatçıdan edebiyatçıya kadar birçok yazarımızın uzmanlık alanlarından Kapalıçarşı'ya bakışlarını aksettiriyoruz. Onların yazdıkları da gösteriyor ki Kapalıçarşı bugünün küresel ticaret fırtınaları içinde bize doğru yönü gösteren şaşmaz bir pusuladır."

Yapılan yeni yatırımlar sayesinde İstanbul'un kısa bir zamanda farklı bir çehreye kavuşacağını dile getiren Avdagiç, Kapalıçarşı'ya gelen 3,5 milyon ziyaretçi sayısının en kısa zamanda 5 milyona çıkartmak için çalışacaklarını dile getirdi.

Avdagiç, devam eden restorasyonun tamamlanmasının ardından sahip oluğu güzelliğin üzerinde çok daha iyi bir noktaya geleceğini sözlerine ekledi.

"Tarihin Kapalıçarşı sayfasına ışık tutuyor"

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş da "Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı" kitabının, tarihin Kapalıçarşı sayfasına ışık tuttuğunu söyledi.

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın hem birçok özelliğini tarihe mal olmuş isimlerce anlatıldığı ticaret merkezi hem de bir turizm, sanat ve kültür merkezi olarak önemli olduğunun altını çizerek, güncel verilerle hazırlanan kitapla Fatih Sultan Mehmet'ten bugüne süregelen kadim kültüre katkı sağlamayı, bu medeniyeti gelecek nesillere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tuluyhan Uğurlu konser verdi

Etkinlik, konuşmaların ardından hediye takdimi ve piyanist Tuluyhan Uğurlu "Dünya Başkenti İstanbul" eserini icra ettiği piyano resitaliyle devam etti.

Uğurlu, İstanbul'u konu alan eserlerini müzikseverlerin beğenisine sunarken, kurulan ekrana İstanbul fotoğrafları ve resitali anlatan yazılar yansıtıldı.

Programa, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile ekonomi, kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un yaptığı, Kapalıçarşı'nın eski ve güncel fotoğrafları haritalarla zenginleştirilen eser, geçen sene hayatını kaybeden Semavi Eyice'nin Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı "Büyük Çarşı" makalesiyle başlıyor.

Sanat tarihçisi Semavi Eyice, Prof. Dr. Önder Küçükerman, Prof. Dr. Arif Bilgin ve Prof. Dr. Fatma Ürekli gibi alanında uzman kişilerin kaleme aldığı makalelerden oluşan kitap, aynı zamanda sorunları ve çözüm önerileriyle Kapalıçarşı'yı herkesin gündemine taşımayı hedefliyor.

Kapalıçarşı'da 2 bin 486 dükkan hizmet veriyor

Ekonomiye olan katkısının yanı sıra ticaret kültürüne kazandırdığı artılarla da ön plana çıkan Kapalıçarşı, 2 bin 486 dükkan, 62 sokak, 18 han ve 2 bedestenle 558 yıldır İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor.

Bankaların henüz var olmadığı o dönemde, Kapalıçarşı esnafına kilolarca altın emanet edildiği ve bu altınların esnaf tarafından sahipleri için saklandığı biliniyor.

Kapalıçarşı'nın temellerinin, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra vakıflarına gelir sağlamak amacıyla yaptırdığı İç Bedesten'e dayandığı, ardından çeşitli zamanlarda yapılan eklemlemelerle günümüze kadar ulaşan Kapalıçarşı'da her esnaf grubu için bir sokak bulunduğu bilgisi kaynaklarda yer alıyor.

Yabancı turistlerin yüzde 60'ının uğradığı önemli bir nokta olan çarşıda, halıcıdan dericiye, gümüşçüden kuyumcuya, çiniciden kumaşçıya kadar 65 farklı iş kolunda esnaf faaliyet gösteriyor.