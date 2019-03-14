Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'ye Yönelik Tahminlerini Hep Aşağıda...

İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'ye Yönelik Tahminlerini Hep Aşağıda...

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir.

İTO Başkanı Avdagiç:
İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir. Türkiye hep aşağıdan yukarı revize ediliyor. Hiç yukarından aşağıya revize edilmiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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