İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'ye Yönelik Tahminlerini Hep Aşağıda...
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir.
İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir. Türkiye hep aşağıdan yukarı revize ediliyor. Hiç yukarından aşağıya revize edilmiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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