İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'ye Yönelik Tahminlerini Hep Aşağıda...

İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir.

İTO Başkanı Avdagiç: "Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'ye yönelik tahminlerini hep aşağıda tutmuştur, sonra yukarı revize etmiştir. Türkiye hep aşağıdan yukarı revize ediliyor. Hiç yukarından aşağıya revize edilmiyor."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı

Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek

HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz