İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin Yeniden Yapılandırması) Bankaların Yönetilebilir Süreci Devam...
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin yeniden yapılandırması) Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde.
İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin yeniden yapılandırması) Bankaların yönetilebilir süreci devam ettirmeleri şirketlerimiz için hayati önemde."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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