Son Dakika Haberleri: İTO Başkanı Avdagiç: "Mutabakat Türkiye'nin kararlılığının sonucu"
Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Mutabakat Türkiye'nin kararlılığının sonucu'

İTO Başkanı Avdagiç: "Mutabakat Türkiye'nin kararlılığının sonucu"

27 dakika önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç, "Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır" dedi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç şunları söyledi: "Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin sınırlarını korumada, sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Suriye'de bulunan ülkelerin de bu konuda Türkiye'yi nihayet anladıklarını görüyoruz.


Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucu


Bu bakımdan ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın bu mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır.


Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi


Beş gün içinde terör unsurlarının bölgeyi terk etmesinin ardından, güvenli bölgenin hızlıca tesis edilmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergiledi. Bu duruşun, sahanın ardından masada sonuç vereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk iş dünyası, her şart altında bütün gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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