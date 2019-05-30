İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir bir yatırım ortamı için katalizör olacak"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi için, "Strateji belgesinin, Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inanıyoruz" dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi için, "Strateji belgesinin, Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inanıyoruz" dedi.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi için, "Yargı reformu, bugüne kadar yapılan bütün reformların anasıdır. Ortaya konan hedefler, tüm ekonomik tedbirlerin reel sektör tarafından içselleştirilmesini de sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada, iş ortamının iyileştirilmesi için de yargı sisteminin doğru ve güvenilir işlemesinin yerli ve uluslararası yatırımlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği kriterlerine ve hedefine vurgu yapılmasını da önemli bulduklarını belirten Avdagiç, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile AB'ye tam üyelik hedefinin güçlendiğini söyledi.



Şekib Avdagiç, "Strateji belgesinin, Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.



Avdagiç, toplumda adalet duygusunun güçlendirilmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleriyle hızlandırılmasını hedefleyen düzenlemelerin demokrasimizi güçlendireceğini vurguladı.



İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ana istikametinin halkına, bölgesine ve yatırımcıya güven vermek olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biliyoruz ki Türkiye'nin ekonomik anlamda yeni bir raya geçmesini sağlayacak en büyük yapısal reform, yargı reformudur. Girişimciye dost, emekçiye dost, yabancı yatırımcıya dost, kısacası ekonomi dostu bir hukuksal yaklaşım, Türkiye'nin ekonomik ufkunu genişletecektir. Yargı reformunda ne kadar başarılı olursak, Türkiye'yi ekonomik açıdan da o kadar güvenli bir liman haline getirebiliriz. Cumhurbaşkanımızın 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet ile ana başlıklarını ve ruhunu ortaya koyduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Düzenlemeler Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, diğer yandan da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine bağlılığının da teyit belgesi niteliğini taşımaktadır. Bu konudaki siyasi irade ortaya konulmuştur. Sıra artık, ilgili yasa ve düzenlemelerin bir an önce hazırlanması ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmasındadır". - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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