İTO Başkanı Avdagiç: "POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü" - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç: "POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü"

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) incelemesine göre, 10 Temmuz haftasında 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) incelemesine göre, 10 Temmuz haftasında 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı.

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İTO'nun incelemesine göre, 10 Temmuz haftasında 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda koronavirüs etkisini geride bıraktı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklama ile Mart ayında başlayan yeni tip koronavirüs salgınının kart harcamaları üzerindeki değişimi araştırmak için 'TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları' verisini değerlendirdi.

13 Mart ve 10 Temmuz haftalarındaki kartlı harcamaları karşılaştırdıklarını belirten Avdagiç'in verdiği bilgiye göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 arttı. Müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 oldu.

Bu harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araba kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor.

Araştırma salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24'ü geçtiğini de gösterdi.

Tüketim davranışlarındaki sektörel talep değişimi

İTO Başkanı Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketim davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini vurguladı.

Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde gördük ki, artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7'si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde de kartla alışverişin giderek yaygınlaşmaya başladığı yönünde geri bildirimler alıyoruz".

TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin koronavirüs etkisinden ne kadar çıktıklarını incelediklerini belirten Avdagiç,"POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü" ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı: "Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını inceledik. Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük. Bir başka deyişle 'POS cihazları pandemi öncesine dönüş sinyali verdi' diyebiliriz. Bununla birlikte bazı sektörlerimiz ise eski sevilerine yaklaşmaya çalışıyor. Normalleşme ile bu sektörlerde de eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz". - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'POS cihazları hızlı çalıştı, harcamalar pandemi öncesine döndü' - Son Dakika Ekonomi
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