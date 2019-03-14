İTO Başkanı Avdagiç: "Reel Sektörün Döviz Açığı 200 Milyar Doların Altında.

İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında.

İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında. Özel sektörün üretim gücü ve ihracat kapasitesini göz önüne aldığımızda bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok."

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