İTO Başkanı Avdagiç: "Reel Sektörün Döviz Açığı 200 Milyar Doların Altında.
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında.
İTO Başkanı Avdagiç: "Reel sektörün döviz açığı 200 milyar doların altında. Özel sektörün üretim gücü ve ihracat kapasitesini göz önüne aldığımızda bu borcu çevirmemesi için hiçbir sebep yok."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:30 Kaynak: AA
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